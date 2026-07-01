Enrique Cerezo sobre Julián Álvarez: "No estamos dispuestos a venderlo"

"Nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid y que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie, y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender", remarcó Cerezo a RNE.

Por su parte, el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal opinó en El Larguero de la SER sobre la polémica del fichaje del delantero argentino y subrayó que "si viene" al Barça le recibirán "con las manos abiertas" y que "si fuera él, lo haría".

Por el momento, el Barcelona, el Real Madrid y el Arsenal han mostrado interés por el fichaje del delantero, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de recisión de 500 millones de euros.

El Atlético de Madrid avanzó que iba a presentar una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con el atacante argentino Julián Álvarez "con contrato en vigor durante el periodo protegido", según dijo a EFE el consejero delegado de la entidad rojiblanca, Miguel Ángel Gil Marín.