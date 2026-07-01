Koke: "Grimaldo es un refuerzo de enorme nivel"

“Es un jugador muy importante, que ha demostrado que tiene un grandísimo nivel tanto en los clubes que ha estado como en la selección. Ojalá pueda aportar al equipo lo que necesita para que podamos competir para ganar títulos", expuso en declaraciones a los medios oficiales del club.

"Viene al Atleti para competir al máximo nivel y con la exigencia de ganar y seguro que nos ayudará a tener esa competencia interna para que crezca el equipo. Grimaldo es un refuerzo de enorme nivel y le deseo lo mejor, ya que lo mejor para él será lo mejor para el Atleti”, destacó del lateral, que ha firmado hasta el 30 de junio de 2030 procedente del Bayer Leverkusen.