La internacional costarricense Priscila Chinchilla no seguirá en el Atlético de Madrid

Madrid, 1 jul (EFE).- La delantera internacional costarricense Priscila Chinchilla, que llegó al Atlético de Madrid en el pasado mercado de invierno, no seguirá la próxima temporada en el conjunto rojiblanco, tras acordar la rescisión de contrato, según informó este miércoles el club en un comunicado publicado en sus canales oficiales.