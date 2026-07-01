Laporta toma posesión como presidente: "Es uno de los retos más importantes de mi vida"

En el acto de toma de posesión de este nuevo mandato, celebrado en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, un Laporta visiblemente emocionado -"el Barça es una emoción y la vivo muy intensamente", ha dicho- ha tomado el relevo de su amigo Rafael Yuste, hasta hoy el presidente en funciones.

"Te deseo todo el acierto, toda la valentía y toda la persistencia que siempre has puesto en este club, antes ahora y después para que siempre tengamos la mejor institución deportiva del mundo", le ha dicho Yuste a Laporta, antes de fundirse ambos en un emotivo abrazo.

El presidente saliente, que regresa a su cargo de vicepresidente primero tras la constitución esta mañana de la nueva junta directiva, ha asegurado haber dirigido "con mucho orgullo" el club durante casi cinco meses.

Y es que a principios de febrero Laporta dimitió para poder concurrir a las elecciones del 15 de marzo, que ganó con un 68% de los votos derrotando a Víctor Font, el otro candidato.

Tres meses y medio después de renovar la confianza de los socios en las urnas, Joan Laporta ha tomado posesión del cargo acompañado de las cincuenta Copas de Europa que ha ganado el club en su historia y ante unos cincuenta invitados.

Entre los asistentes, se encontraba el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras; el presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga; y todos los entrenadores y directores deportivos de los equipos profesionales, incluido el técnico del primer equipo de fútbol, Hansi Flick.

Precisamente Javier Tebas ha subido al estrado para felicitar al nuevo presidente y, tras reconocer que han tenido sus "diferencias" y que el club ha vivido "años muy duros", ha destacado su buena gestión.

"Enhorabuena por haber conseguido una gran sostenibilidad económica, que es garantía de futuro para los próximos años", ha declarado Tebas antes de desear "muchos éxitos" a la entidad, "porque los éxitos de del FC Barcelona son también los éxitos de LaLiga".

Laporta ha agradecido las palabras de Tebas recordando el "gran esfuerzo" que están haciendo el club para acabar el Spotify Camp Nou y cumplir con la normativa financiera de LaLiga.

"Será el mejor estadio del mundo, el epicentro del barcelonismo. Nos generará muchos ingresos para que el comité de LaLiga nos dé el 'fair play' que nos permita consolidar nuestra fortaleza económica", ha subrayado.

El presidente del Barça ha recordado su anterior mandato "en un período que no fue fácil" para el club. "Tuvimos que gestionar cambios profundos y transitamos por situaciones límite", ha recordado

"No nos rendimos porque estábamos acompañados. Hemos combatido los ataques de los rivales y plantamos cara a los insolentes. Superamos todos los obstáculos y hemos vuelto. Y hay algunos que no han digerido que el Barça se haya erigido como un club respetado y una institución querida", ha afirmado.

Pero su obra al frente de la entidad aún no ha acabado y ha dicho tener "la convicción de que los próximos años serán apasionantes" para el barcelonismo.

"Se producirá la consolidación de un Barça fuerte y la culminación del Spotify Camp Nou. Seguiremos con un proyecto deportivo que tiene talento y resiliencia. En los próximos años se irán consolidando las semillas que hemos plantado, pero no podemos bajar la guardia. Ante los ataques a nuestro club, siempre encontrarán un presidente y una junta con un liderazgo fuerte. Contra todo y contra todos, porque liderazgo no entiende de tibieza", ha sentenciado.