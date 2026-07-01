Lautaro y Tagliafico pican en punta en el once de Argentina para jugar ante Cabo Verde

Ambos jugadores, según los ensayos, se mantendrían como titulares como ante Jordania, cuando Lionel Scaloni, aprovechando que su equipo había sumado ya seis puntos y se había asegurado el primer lugar de su grupo, hizo varias rotaciones.

Tagliafico, quien hasta ese momento no había podido jugar en la lateral izquierda, ingresó por Facundo Medina y acompañó en la línea de cuatro a Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi y Marcos Senesi.

Lautaro estuvo en el ataque junto a Julián Álvarez, fórmula que el entrenador no había utilizado en todo el Mundial, pero sí algunas veces en las eliminatorias sudamericanas.

Pero esa dupla no saldrá ante Cabo Verde ya que es prácticamente un hecho que Lautaro será titular, esta vez junto a Lionel Messi y Thiago Almada.

En la defensa, un Cristian 'Cuti' Romero, ya recuperado, se perfila para integrar la zaga central en lugar de Nicolás Otamendi.

De no surgir cambios, la formación de la Albiceleste sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Este miércoles, la selección argentina se entrenó en Kansas City a puerta cerrada antes de viajar a Miami para continuar allí con su preparación para el próximo encuentro.

Según detalló la Asociación del Fútbol Argentino, el entrenamiento comenzó en el gimnasio y luego los futbolistas se trasladaron al campo de juego por espacio de 35 minutos, en el que hicieron trabajos tácticos y fútbol reducido.