Portugal vuelve a cruzarse con Croacia, su mejor talismán para levantar trofeos

Ambas selecciones se verán las caras este jueves en el BMO Field de Toronto como segundas clasificadas de sus respectivos grupos. Portugal se vio superada por Colombia en la primera fase, mientras que Croacia solo hincó la rodilla contra Inglaterra.

Pero pese a que el combinado luso no está pasando por su mejor momento, con una victoria y dos empates en el torneo, su moral es alta de cara a este enfrentamiento.

João Felix aseguró el lunes en rueda de prensa que consideraban "una ventaja jugar contra Croacia" por lo bien que lo conocen y la buena racha de resultados que mantienen contra el conjunto ajedrezado, frente al que nunca ha perdido en los seis partidos oficiales jugados hasta la fecha.

Además, dos de las últimas veces en las que Portugal se impuso a Croacia en un torneo acabó levantando el título de campeón, lo que solo trae buenos presagios para los lusos.

La primera vez que esto sucedió fue hace diez años, en los octavos de final de la Eurocopa de 2016, que fue el primer trofeo en la historia de Portugal.

En aquella ocasión, la selección portuguesa dejó más dudas que certezas durante la fase de grupos, como sucede ahora, pero derrotó a los balcánicos en la prórroga con un tanto de Quaresma cuando restaban tres minutos para los lanzamientos de penalti.

Cristiano Ronaldo es el único integrante de Portugal que vivió esa hazaña desde el campo, mientras que Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic y Andrej Kramarić son los supervivientes en el lado croata.

En caso de derrota este jueves, el partido en Toronto será casi con total seguridad la última aparición en un Mundial para cualquiera de ellos.

La conquista de esa Eurocopa inició una década dorada para la selección portuguesa, que continuó con el título de la primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA, en 2019, en la que no llegó a enfrentarse a Croacia, y siguió en la Liga de Naciones de 2024, en la que sí dejó por el camino a los croatas.

Ambos equipos coincidieron en la fase de grupos de ese torneo, y Portugal venció un partido y empató otro para terminar en primera posición.

A la postre, la selección portuguesa acabó levantando el trofeo tras imponerse por penaltis a España en la final.

Portugal también ganó a Croacia en la fase de grupos de la Eurocopa de 1996, aunque fue eliminado en cuartos de final, y en esa misma instancia de la Liga de Naciones de 2021, cuando derrotó a los croatas en ambos partidos, pero no logró clasificar a la siguiente fase.

Los números no son mucho mejores si se tienen en cuenta los partidos amistosos, pero ahí acaba el invicto de Portugal contra Croacia.

En diez enfrentamientos, la selección portuguesa suma siete victorias, por dos empates y una derrota.

Pero aquel tropiezo, por 1-2 en Lisboa en 2024, contó con un matiz crucial: Ronaldo no disputó ningún minuto del encuentro, por lo que el delantero desconoce lo que es perder contra la escuadra liderada por Modric.

Afianzado como principal referencia ofensiva de Portugal, pese a sus 41 años, Ronaldo estará dispuesto en Toronto para alargar el idilio de su selección con Croacia y guiar a la selección al primer Mundial de su historia.