Carlos Queiroz: "No hay margen de errores" contra Colombia

Así lo dijo este jueves en una rueda de prensa llevada a cabo en el estadio de la ciudad de Kansas City, donde los sudamericanos y los africanos se pondrán cara a cara este viernes a las 20:30 hora local (1:30 GMT).

Sobre el partido, Queiroz apuntó que Ghana debe respetar su estilo y buscar "los puntos más flacos" de Colombia. "No hay equipos perfectos y Colombia no es perfecta. Es un gran equipo, pero no es perfecta", sentenció.

Más allá de esto, dijo que espera "un gran partido" en el que no habrá que especular y señaló que es un privilegio jugar contra los "grandísimos" jugadores que tiene Colombia.

A muchos de ellos Queiroz lo dirigió cuando estuvo al frente del conjunto cafetero, en el período 2019-2020.

De hecho, puntualizó que el conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo le recuerda a la Colombia que el guió en la Copa América de 2019. Allí su equipo avanzó hasta los cuartos de final y fue eliminado por Chile.

"Es un buen equipo, pero nosotros también tenemos jugadores con mucha calidad y un equipo muy fuerte y con determinación", subrayó Queiroz.

Finalmente, consultado por las lesiones, dijo que tiene a 25 jugadores a disposición y apuntó que quien no podrá ser de la partida es Kojo Peprah Oppong.

De esta forma, confirmó que el atacante de Manchester City Antoine Semenyo podrá volver a ser titular.

Este viernes, Colombia y Ghana se pondrán cara a cara por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Lo harán luego de que los de Lorenzo acabaran primeros en su grupo y los de Queiroz finalizaran terceros en su zona.

El ganador del encuentro se medirá en octavos de final con el vencedor de la llave Suiza-Argelia.