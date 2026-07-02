Castagne: “Fue una victoria increíble, pero tenemos mucho trabajo por hacer”

Bélgica perdía por 0-2 con el conjunto africano, pero logró igualarlo con los goles de Romelu Lukaku, en el 86, y Youri Tielemans, en el 89, para ganar después en la prórroga con un penalti transformado por este último en el minuto 125.

“Fue una victoria increíble. Nunca habrías pensado que todo cambiaría en cuestión de cinco minutos. Pero tenemos mucho trabajo por hacer, porque obviamente no quieres verte en estas situaciones”, apuntó el lateral, un día después, en rueda de prensa.

“No podemos depender de marcar goles a cinco minutos del final para volver a pasar. No presionamos bien en la primera parte. Nunca fuimos realmente a presionar de verdad ni frenarles por las bandas. Con el balón dimos demasiados pases demasiado lejos, perdimos balones y, si no los recuperas, se hace todo más difícil. Lo analizaremos este jueves, en la vuelta al trabajo. Ayer fue momento de celebrarlo”, repasó.

“En el vestuario hubo momentos muy bonitos. Sólo estábamos los jugadores y el cuerpo técnico. Un gran ambiente. Después tuve un poco de tiempo para ver a mi familia y disfrutar un rato. También estaba aquí parte de mi familia, mi padre y mi representante”, explicó Castagne, que recibió “bastantes mensajes” de amigos después del triunfo.

“Era tarde tras el partido y responder a todos o incluso llamarlos era complicado. Recibí bastantes mensajes de mi familia, de mis amigos cercanos y todo eso. Eso también alegra”, prosiguió.

Castagne “siempre” quiere “más”. “Siempre pienso que podría haberlo hecho mejor en cada partido. Siempre hago todo lo posible. Después, siempre quiero más, así que está claro que nunca voy a estar contento con lo que hago”, añadió sobre su propia exigencia, que también traslada a cada entrenamiento.

“Sé bromear, pero en cuanto estamos en un ejercicio me lo tomo en serio. Los que me conocen saben que me gusta bromear y que nos reímos mucho, pero está claro que intento ayudar con el ejemplo y mostrar que, ya sea un simple ejercicio de pase o un partidillo al final del entrenamiento, para mí es lo mismo”, explicó.

Rudi García sustituyó a Kevin de Bruyne y Jeremy Doku en el minuto 55 ante Senegal, cuando su equipo perdía por 0-2. “Eso prueba que seas quien seas puedes salir del campo y cualquiera puede entrar. Hay que demostrarlo, hay que estar preparado, también los que no juegan, y ellos lo demostraron muy bien el miércoles. Gracias a eso tendrán otras oportunidades”, apuntó sobre los cambios.

Para él, el hecho de que Estados Unidos, su próximo rival en los octavos de final del Mundial, sea anfitrión “puede ser un arma de doble filo” para ellos. “Evidentemente, será como si jugaran en casa, pero, si las cosas no les salen tan bien, también puede volverse en su contra y tendrán más presión”, expuso.