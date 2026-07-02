El Tottenham confirma el fichaje del centrocampista portugués Mateus Fernandes

En declaraciones a los medios del club londinense, Mateus Fernandes se mostró "muy emocionado" por dar un paso" hacia un "club enorme" y aseguró que su entrenador "fue una pieza clave" por la que decidió unirse.

"Cuando hablamos, fue muy especial. Vemos el fútbol de la misma manera: salir al campo como un equipo fuerte, con lucha y energía, para intentar ganar cada partido. No veo la hora de empezar, de conocer a los aficionados, de conocer a todos y de darlo todo por el club", aseguró.

El técnico de los "Spurs", Roberto De Zerbi, destacó que el luso "combina la calidad con el balón con la intensidad e inteligencia que son tan importantes en la forma en la que el club quiere jugar" y que "a pesar de su edad, ya tiene una buena experiencia en la Premier League y ha demostrado calidad y regularidad a este nivel".

Mateus Fernandes se incorporó al Sporting portugués en 2016, tras iniciarse como jugador en el Olhanense y permaneció durante ocho temporadas en el club de Lisboa, en el que con 17 años fue titular en el filial en la tercera división en la temporada 2021/22, previa a su debut en la máxima categoría en octubre de 2022.

Con 20 años fichó por el Southampton, con el que jugó 36 partidos y ganó el premio al jugador de la temporada del club antes de incorporarse al West Ham a finales de agosto de 2025, en el que ha disputado otros 36 partidos, marcó tres goles, dio cuatro asistencias y ganó el premio al gol de la Temporada.

Ha representado a Portugal en todas las categorías inferiores, desde la sub-18 hasta la sub-21 y el último 1 de abril debutó con la selección absoluta en la victoria sobre Estados Unidos (2-0), hasta la fecha su único partido.

"Sé que nuestros aficionados disfrutarán viéndole jugar, ya que tiene el talento, la mentalidad y la ética de trabajo para convertirse en un jugador muy importante tanto para el presente como para el futuro del Tottenham Hotspur", declaró del director deportivo del Sporting, Johan Lange.