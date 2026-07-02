Los Ángeles arde con La Roja

Vestidos de flamenca, de torero y con la bandera de España al viento, los seguidores se reunieron en las afueras del recinto para caminar juntos hacia el interior al ritmo de canciones tradicionales españolas y cánticos de ánimo a los jugadores.

Entre los aficionados se encontraba Pedro, un español de 27 años procedente de Granada que iba vestido de torero. Reside en la ciudad estadounidense de Orlando y que ha seguido el itinerario de la selección española desde Atlanta.

"Estuve en el partido contra Arabia Saudí, que fue un partidazo, y a partir de ahora lo que siga. Esto pasa cada cuatro años y para eso trabajamos, y si ganan, se va a todo", dijo a EFE.

Santiago y Felipe, por su parte, viajaron desde Valencia junto a su familia "para ver ganar a La Roja". "España es una unión, ojalá podamos ganar", indicaron a EFE.

"Es una tradición ir a ver a La Roja", celebró por su parte a EFE Antonio, un español que viene de Madrid para ver a La Roja acompañado de varios colegas de la peña española.

Entre los cánticos de 'Viva España', '¡A Por Ellos!' y 'Yo soy español', una familia entera que viajaba a propósito desde Abu Dhabi a EE.UU. para reunirse con sus sobrinos ondeaba una bandera grande española y se unía a los ánimos de la multitud.

"Estuve en Sudáfrica, en Catar y ahora aquí. El ambiente es muy distinto, aquí (en Los Ángeles) somos muchos más", comentaron a EFE.

La familia se mostró esperanzada de que España no solo gane este encuentro, sino que pueda llegar a la final. "Tenemos billete hasta 21, aunque sea solo por eso, que nos permitan ir a más encuentro y podamos vivirlos", agregaron.

el ambiente festivo se trasladó a las gradas, dibujando un mosaico vibrante donde el rojo español y los colores del rival se fundieron en una misma marea, borrando las fronteras de las tribunas y convirtiendo la rivalidad en una fiesta compartida a miles de kilómetros de casa.