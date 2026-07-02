Orgullo y decepción en Bosnia tras caer eliminada por 2-0 ante EEUU

La prensa bosnia coincidió en destacar que, pese al resultado, el equipo regresa "con la cabeza alta" y el portal Nezavisne subrayó que el conjunto dirigido por Sergej Barbarez logró un hito al alcanzar por primera vez una ronda eliminatoria en un Mundial.

Otros medios pusieron el foco en momentos clave del encuentro, como la ocasión fallada por el joven delantero Kerim Alajbegovic en el minuto 77 para empatar el encuentro, mientras que el diario Klix recogió la autocrítica del portero Nikola Vasilj, quien asumió parte de la responsabilidad en la derrota.

"Mi saque de puerta tampoco fue el mejor y ellos tienen calidad suficiente para castigarte con dos o tres pases", reconoció el guardameta en referencia al primer tanto de los estadounidenses, surgido tras una perdida en la defensa bosnia.

En el segundo tanto, de falta, algunos medios consideran que el guardameta también habría podido hacer más ante un disparo no especialmente potente ni colocado.

Las cabeceras bosnias destacan el protagonismo del delantero estadounidense Folarin Balogun, autor del primer gol antes de ser expulsado en el minuto 64, y lamentan que Bosnia no supiera aprovechar la superioridad numérica durante más de 25 minutos.

La selección balcánica alcanzó por primera vez una fase eliminatoria del torneo, mejorando su anterior actuación en Brasil 2014, cuando debutó en un mundial y quedó eliminada en la fase de grupos.