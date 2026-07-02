Oyarzabal impone la superioridad de España con un triunfo por 1-0 al descanso

Los Ángeles (EE.UU.), 2 jul (EFE).- La selección española dominó todo el primer tiempo y se adelantó en el marcador en el minuto 36 del encuentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Austria, con un gol de Mikel Oyarzabal, para ganar 1-0 al descanso en Los Ángeles.