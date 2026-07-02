Rodrigo De Paul: "Hay que disfrutar de Messi todos los días"

"Uno le da mucho más valor a las cosas cuando no las tiene", enfatizó durante una conferencia de prensa.

"Es un análisis errado pensar en los partidos que pueden llegar a faltar. Para mi lo importante es disfrutar de él todos los días, que lo puedan hacer todos los argentinos. Aunque es verdad que uno le da mucho mas valor a las cosas cuando no las tiene", dijo el centrocampista en la rueda de prensa previa al partido contra Cabo Verde.

Argentina se enfrenta mañana en el Hard Rock Stadium de Miami al conjunto africano por un cupo en los octavos de final.

Un rival que posiblemente no era el que esperaban, aunque De Paul aseguró que "es fútbol y podía suceder".

"Cuando se dio el sorteo era el grupo que nos tocaba enfrentar; si todo iba bien había dos campeones del mundo, selecciones con jugadores muy importantes que juegan en grandes ligas", agregó.

Sobre Cabo Verde, dijo que fue "un rival que lo hizo muy bien en la fase de grupos", asegurando que "sería un error pensar más allá del partido de mañana.

"No nos vamos a guardar nada , cada vez que nos ponemos la camiseta de la selección de Argentina hay que vaciarse", sentenció.