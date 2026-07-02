Santi Cazorla se despide del fútbol tras 23 años de profesional

El centrocampista aseguró en un vídeo de despedida que "ahora, cuando todo se acaba, cuando las botas se cuelgan y el ruido se convierte en silencio, todo encaja", porque el final del jugador "no estaba en cualquier sitio", estaba en su casa.

La temporada pasada, con el Real Oviedo en primera división después de ser clave en el ascenso un año antes, Santi Cazorla disputó 28 partidos, 6 de ellos como titular; siguió siendo importante para Veljko Paunovic y después fue indiscutible para Luis Carrión, si bien cuando el uruguayo Guillermo Almada asumió el banquillo el capitán perdió mucho protagonismo.

Una vez consumado el descenso a segunda, Cazorla se tomó un tiempo para reflexionar y los actos de despedida que el Real Oviedo y la afición carbayona tenían preparados se suspendieron, ya que el futbolista valoró la opción de seguir, pero finalmente, casi mes y medio después de que finalizase el curso, ha decidido poner fin a una exitosa carrera.

Santi Cazorla, canterano del Real Oviedo, puso rumbo en 2003 al Villarreal para comenzar una carrera que ahora se acaba más de dos décadas después.

En el submarino amarillo también fue leyenda, jugando en dos etapas y disputando 325 partidos con el Villarreal entre Liga, Copa y competición europea.

Cazorla también vistió la camiseta del Recreativo de Huelva, en la que fue la mejor temporada de los onubenses en el siglo XXI, y fue uno de los grandes fichajes del Málaga, que en 2012 alcanzó la Liga de Campeones.

Después llegó el traspaso al Arsenal, donde se convirtió en una estrella de la Premier League tras seis años en Inglaterra.

Además, en la selección española fue importante en las dos Eurocopas ganadas por la generación dorada en 2008 y 2012, pero se perdió el Mundial de 2010 que consagró a España por una lesión.

Tras superar una grave lesión de tobillo que le tuvo sin jugar dos años y casi lo retira, Cazorla volvió al Real Oviedo en el verano de 2023, justo 20 años después de su marcha cuando todavía era juvenil, y firmó un contrato por el salario mínimo con la condición de que un porcentaje del dinero que se generase por la venta de camisetas fuese dedicado a la cantera carbayona.

Aun así, el centrocampista asturiano de 40 años acabó la temporada 24/25 con 35 partidos disputados, marcó 5 goles y dio 5 asistencias, estando un total de 2.113 minutos sobre el rectángulo de juego, siendo fundamental en el regreso del Oviedo a Primera División 24 años después y pasando a la historia de la capital del Principado.