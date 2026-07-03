Alemania tienta a Klopp

Agotada ya la etapa de Julian Nagelsmann, cuyo empeño en seguir al frente de 'Die Mannschaft' (tenía contrato hasta la Eurocopa 2028) fue decayendo con las horas hasta el anuncio este viernes de su renuncia y la aceptación unánime de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) tras el fiasco en el Mundial 2026, todos los caminos en la selección alemana conducen a él.

Objetivo nítido y público, al técnico, recién cumplidos los 59 años, le seduce la idea. “En cuanto al reemplazo del entrenador, la dirección de la DFB buscará ahora conversaciones con Jürgen Klopp. Ya ha manifestado su disposición en principio a asumir el cargo”, remarcó el organismo en el comunicado que cambió definitivamente el paso del futuro en la selección alemana. Un giro de forma inminente.

Pretendido tantas veces en los últimos tiempos, incluso figuró como posibilidad de la candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid, finalmente derrotado en las elecciones, no ha entrenado a nadie desde el 19 de mayo de 2024, cuando dirigió su último encuentro desde el banquillo entre el amor del Liverpool y de Anfield, con una victoria por 2-0 contra el Wolwerhampton, después de 489 partidos al frente de los ‘Reds’.

Casi una década de su vida dedicada al Liverpool, desde octubre de 2015 hasta junio de 2024, que tuvo su punto final, anunciado y esperado desde enero de 2024. “Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez”, expuso entonces el técnico, dentro de la naturalidad del fin de un ciclo exhausto.

La exigencia del club, del día a día, de cada entrenamiento, cada motivación, cada partido… No es nada nuevo en el fútbol. Pep Guardiola, por ejemplo, lo ha contemplado y ejecutado también al final de este curso con el Manchester City. Klopp lo hizo dos años atrás, después de ganarlo absolutamente todo en Alemania y en Inglaterra. Sin pausa.

En el Liverpool conquistó la Liga de Campeones (2018-2019), la Supercopa de Europa (2019-2020), el Mundial de Clubes (2019-2020), la ‘Premier’ (2019-2020), la Copa (2021-2022), la Copa de la Liga (2021-2022 y 2023-2024) y la Supercopa de Inglaterra (2022-2023).

Con el Borussia Dortmund, al que dirigió en 319 partidos antes, logró la Bundesliga alemana en dos ocasiones (2010-2011 y 2011-2012), la Copa (2011-2012) y la Supercopa (2013-2014 y 2014-2015) del país.

El Mainz, con 270 encuentros entre 2000 y 2008 (cada etapa suya en un club rebasó casi los siete años al menos), completa la carrera de 24 años como entrenador casi interrumpido hasta que decidió tomarse una pausa en 2024 que ha seguido de manera inalterable hasta que la selección alemana no sólo ha llamado a su puerta, sino que lo necesita. Nunca dirigió a un equipo nacional, que requiere otro tipo de dinámica, menos intensa sobre todo en el día a día.

Pero el desafío, si finalmente lo asume, es complejo. Alemania, una de las ‘grandes’ del fútbol, atraviesa un momento más que incierto. Su sitio actual está lejos de su pasado como tetracampeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014). La nostalgia lo presiona en cada gran torneo. Las eliminaciones tan rápidas y sucesivas en los Mundiales de 2018, 2022 (ambas en la primera fase, la primera con Joachim Löw y la segunda con Hansi Flick) y 2026 expresan el camino sinuoso por el que transita ahora.

El impulso de los cuartos de final de la Eurocopa 2024, un resultado poco válido para Alemania en otros tiempos, pareció un impulso, más el aliciente que supuso la Liga de Naciones 2025, aunque perdió la semifinal contra Portugal y el duelo por el tercer puesto contra Francia también en territorio alemán. Pero la realidad es que, en la edición de 2021 del torneo continental, fue eliminado en octavos. No es campeón de Europa desde 1996.

El fin de ciclo de Nagelsmann no era tan evidente en los momentos posteriores a la derrota en los penaltis con Paraguay, del pasado lunes. “Me gustaría seguir, sí”, señaló entonces, minutos después, el técnico de 38 años, con su contrato renovado en 2025 hasta la Eurocopa 2028.

“No soy alguien que salga corriendo. Estoy preparado si la DFB así lo quiere, aunque quizá no haya mucha gente que se alegraría si continúo. Si no se quiere eso, tienen que decírmelo”, dijo el pasado lunes, a falta de poco más de 72 horas del comunicado federativo, que habló de renuncia del técnico, aceptada por la directiva.

“Los representantes de accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy por unanimidad el fin inmediato de la relación contractual con el entrenador nacional Julian Nagelsmann a sugerencia del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf. Julian Nagelsmann ya había pedido el día anterior, en una conversación confidencial con la alta dirección de la asociación, que le relevara de sus funciones tras el decepcionante desarrollo del Mundial 2026. Este deseo ha sido cumplido ahora”, expresó el comunicado.

Su etapa, iniciada en septiembre de 2023 y concluida ahora, de forma abrupta e inesperada cuando Alemania comenzó el Mundial con dos victorias por 7-1 ante Curazao y por 2-1 ante Costa de Marfil, ha recorrido 37 partidos, con 23 triunfos, ocho derrotas y seis empates. La Eurocopa 2024, caído en cuartos, lo impulsó. El Mundial 2026, ahora, lo desalentó.

Jürgen Klopp, polémica incluida con Nagelsmann, a cuenta del debate sobre la inclusión de Deniz Undav en el once y de la permanencia en la alineación tipo de Jamal Musiala en este Mundial 2026, llegó como comentarista televisivo a Estados Unidos y volverá, si la negociación concluye con el acuerdo esperado, de vuelta a los banquillos dos años después. De seleccionador.