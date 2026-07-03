Giménez asume el "fracaso" de Uruguay y aclara que estaba "apto" para jugar

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales este viernes, el central realizó un balance sobre la actuación del equipo dirigido por Marcelo Bielsa y expresó el pesar del vestuario tras el prematuro adiós mundialista.

"Han sido unos días muy jodidos en los cuales la cabeza y el día a día te recuerdan en cada momento lo que pasó. Tanto para nosotros como para nuestra gente, fue un fracaso", indicó Giménez.

El futbolista reconoció que el objetivo principal, que consistía en poner a Uruguay "donde merece estar", no fue alcanzado, aunque defendió la entrega de la plantilla.

"Garantizo con la vida que cada uno de mis compañeros se dejó el alma por esta camiseta, hayan jugado o no", aseveró el zaguero, destacando el dolor que observó en sus compañeros al término del último encuentro.

Respecto a su situación individual y su rol secundario durante la competición, Giménez reveló que cuatro semanas antes del inicio del Mundial sufrió una lesión en el tobillo, sin embargo, precisó que, gracias al trabajo del equipo médico, logró llegar "apto y en condiciones de competir" desde el comienzo del certamen.

"Si no lo hice, no fue por no estar preparado", aclaró, descartando motivos sanitarios para su suplencia. Asimismo, subrayó que asumió su posición sin conflictos: "Ni el ego ni la ambición me ciegan. Desde donde me tocaba estar, como cada uno de mis compañeros, intentamos dar el máximo".

El jugador extendió sus disculpas a los aficionados que acompañaron a la selección, asegurando que comparten "su bronca y dolor".

Finalmente, Giménez se mostró dispuesto a aceptar la autocrítica basada en la "sensatez real", pero rechazó con contundencia los análisis oportunistas y la generación de polémicas.

Criticó abiertamente a quienes "crean comedias", a los que ocupan sus lugares "por hacer favores" y a quienes emiten opiniones infundadas "por dos visualizaciones más".

El pronunciamiento del jugador se da pocos días después de que el argentino Marcelo Bielsa se despidiera como seleccionador de Uruguay y asumiese la responsabilidad por la prematura eliminación en la fase de grupos del Mundial.

Bielsa confirmó entonces la existencia de reuniones con los referentes del equipo antes del inicio del torneo, en las que —según dijo— los jugadores le solicitaron modificar ciertas dinámicas de entrenamiento y reducir las charlas técnicas.