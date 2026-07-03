La victoria sobre Croacia dispara la expectación en Portugal por el cruce contra España

Los diarios deportivos coincidieron en destacar el sufrimiento de la victoria y el carácter mostrado por el equipo de Roberto Martínez.

Record resumió el desenlace con un expresivo "fim ao sofrimento" ("fin al sufrimiento") tras el cabezazo decisivo de Gonçalo Ramos, al que calificó como una "cabeça de ouro" ("cabeza de oro"), mientras ensalzaba la actuación del guardameta Diogo Costa con el juego de palabras "LouVAR São Diogo Costa em dia de Ramos".

Por su parte, O Jogo destacó la "reviravolta" ("remontada") protagonizada por Portugal gracias a los goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos y definió el desenlace como un "final dramático" que deja a la selección portuguesa ante España en una de las eliminatorias más atractivas del campeonato.

Los periódicos generalistas también concedieron amplio espacio al encuentro. RTP habló de una "madrugada de sofrimento e festa" ("madrugada de sufrimiento y fiesta") y situó ya a "Espanha no horizonte" ("España en el horizonte"), mientras Correio da Manhã destacó de forma directa que Portugal "vence Croácia e vai defrontar Espanha nos oitavos de final".

Las declaraciones de los protagonistas también alimentan la expectación. Cristiano Ronaldo aseguró tras el encuentro que van a estar "preparados" para medirse a España, mientras que el seleccionador, el español Roberto Martínez, calificó el próximo duelo como "um jogo fantástico" y "o jogo europeu deste Mundial" ("el partido europeo de este Mundial"), al tiempo que pidió mantener la calma tras una clasificación lograda con enorme sufrimiento.

Aunque la clasificación ha disparado la ilusión, buena parte de los análisis advierten de que Portugal deberá elevar su nivel frente a una selección española que llega reforzada tras eliminar con autoridad a Austria.

El consenso en la prensa portuguesa es que el encuentro del lunes en Dallas será el mayor examen de Portugal desde el comienzo del campeonato y una eliminatoria digna de una final anticipada.