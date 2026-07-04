04 de julio de 2026 a la - 12:55
Brahim, Achraf y Saibari lideran a Marruecos, Canadá se encomienda a David-Oluwaseyi
Houston (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Ismael Saibari serán los encargados de liderar a Marruecos este sábado en el once titular de su equipo para medirse con Canadá, que sale con Jonathan David y Tani Oluwaseyi en la delantera, en los octavos de final del Mundial.
Marruecos sale con Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss.
Canadá responde con: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Luc de Fougerolles, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Niko Sigur, Ali Ahmed; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.