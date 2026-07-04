Brahim, Achraf y Saibari lideran a Marruecos, Canadá se encomienda a David-Oluwaseyi

Houston (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Ismael Saibari serán los encargados de liderar a Marruecos este sábado en el once titular de su equipo para medirse con Canadá, que sale con Jonathan David y Tani Oluwaseyi en la delantera, en los octavos de final del Mundial.