Alcalde de Cartagena decreta tarde cívica el martes por partido de Colombia en el Mundial

"Hemos tomado la decisión para que todos los servicios públicos y empresas privadas puedan sumarse a la tarde cívica de mañana martes desde la 01:00 de la tarde", anunció Turbay este lunes en un video difundido en su cuenta de X.

Colombia se enfrentará a Suiza a las 13:00 hora local de Vancouver (20:00 GMT) tras haber eliminado por 1-0 a Ghana el pasado sábado en los dieciseisavos de final.

"La mejor energía, esa es la única obligación que tienen", apuntó el alcalde, quien agregó que desea que el equipo "pueda seguir adelante" y que la gente "disfrute y celebre".

La decisión del mandatario local se produce en medio de la gran expectativa que se ha desatado en Colombia por el encuentro de la selección en esta instancia del campeonato, a la que no llegaba desde su última participación en un Mundial, la de Rusia 2018 cuando fue eliminada por Inglaterra.

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo también acaparan la atención de la prensa y de otros entrenadores como el español Luis de la Fuente quien dijo el pasado jueves que Colombia tiene "un nivel altísimo" y que, por ello, la incluye en su lista "de candidatas" a ganar el torneo.

"Si no la metí entre las candidatas hasta ahora, lo hago ahora. Tiene un nivel altísimo, futbolistas fantásticos, de un nivel físico y técnico muy alto. Solo hay que ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección", señaló en rueda de prensa.