El Barça incorpora al alemán Benjamin Kugel como nuevo preparador físico del primer equipo

Kugel tiene una dilatada trayectoria en el fútbol continental, tanto en el ámbito de clubes como de selecciones nacionales. Desarrolló su carrera en el Werder Bremen, el FC Köln, el PSV Eindhoven (2020-22), el Benfica (2022-24) y después formó parte del cuerpo técnico de la selección de Israel junto con Andreas Herzog y Willi Ruttensteiner.

Además, formó parte durante casi una década del cuerpo técnico de la Federación Alemana de Fútbol, donde coincidió con Hansi Flick y participó en la conquista de la Copa del Mundo de 2014, del equipo dirigido por Joachim Löw. Tras aquel Mundial, Kugel y Flick siguieron trabajando en la Federación en el área de rendimiento e innovación.

En paralelo, el Barcelona introducirá una variante en la planificación de la parcela física con la creación de un nuevo departamento: el Área de Rendimiento y Optimización Deportiva, que estará dirigida por Julio Tous, que hasta la pasada temporada era el máximo responsable de la preparación física del primer equipo.