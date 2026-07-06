El joven japonés Sato aterriza en Manises para cerrar su fichaje por el Valencia

El jugador, de 19 años, será sometido a la pertinente revisión médica para concluir una operación que incluye un contrato de larga duración con el club de Mestalla y está previsto que se una a la pretemporada del equipo que dirige Carlos Corberán, que comenzó este lunes sus entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna.

En su llegada al aeropuerto valenciano, Sato se mostró “muy feliz” de llegar a un “gran club” como el Valencia y también contó que ha hablado con el técnico valencianista. Al ser preguntado por si prefiere jugar como ‘diez’ o como extremo, dijo que puede jugar en ambas posiciones.

Hace unos días el FC Tokyo anunció que Sato no arrancaría la pretemporada con el equipo al ser inminente su traspaso y el pasado jueves cerca de cuatrocientos seguidores acudieron al estadio a despedirle ante su inminente marcha.

Sato es desde hace un año internacional absoluto con Japón, en cuyas categorías inferiores ha tenido un papel muy destacado.