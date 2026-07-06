El Racing prevé un presupuesto de 60 millones, ventas y fichajes "importantes"

El presupuesto definitivo, ha admitido, dependerá de cómo termine el mercado de traspasos, ya que hay equipos "muy interesados" en jugadores del Racing, que esta temporada regresa a Primera División después de 14 años.

Ceria ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras participar en una mesa redonda sobre Inteligencia Artificial e innovación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para exponer los detalles del proyecto de Racing InnovAI, del que es director general.

El matemático argentino ha subrayado que el Racing "no es un club vendedor", pero no ha escondido que hay jugadores que podrían salir abonando su cláusula de rescisión. "Puede cambiar un poco la situación económica del club", ha matizado.

En cualquier caso, ha agregado, el club cántabro está "muy bien posicionado" desde el punto de vista financiero.

A pesar de contar con uno de los presupuestos más bajos de LaLiga EA Sports, como le suele ocurrir a los recién ascendidos, cree que esos cerca de 60 millones de euros permitirán al Racing hacer un equipo "muy competitivo", aprovechando la "base sólida" de jugadores que consiguieron el ascenso.

Esas salidas, ha apuntado, llevarán aparejadas llegadas de jugadores "importantes". "Una vez que tengamos una situación más clara del mercado, a partir de ahí vamos a hablar de fichajes importantes", ha dicho.

En este sentido, ha destacado la vuelta del cántabro Sergio Canales, "un ídolo" del club.

También se ha pronunciado sobre la reforma integral de los Campos de Sport de El Sardinero planteada por el Racing, que está a la espera de la constitución de una mesa de trabajo con el Ayuntamiento para analizar la viabilidad del proyecto.

Así, confía en que "en noviembre a más tardar esté ya resuelto" para hablar de planes concretos.

"En teoría hay una nueva mesa de trabajo que se va a poner a trabajar y queremos trabajar con celeridad en este proyecto porque el Racing, la sociedad cántabra en general, demanda muchísimo más lugar en el estadio que hoy en día no tenemos", ha incidido.

Ha sostenido que los Campos de Sport tienen que ser más modernos y ha opinado que eso supondrá un impulso a la zona del Sardinero, que, a su juicio, está "caída económicamente" pese a su "enorme potencial".