La húngara Henrietta Csiszár ficha por el Atlético de Madrid hasta junio de 2028

Después de pasar por el Bayer Leverkusen (2016-2021) y el Inter de Milán desde 2021, la futbolista, de 32 años, llega a las filas del club colchonero para reforzar el centro del campo, según informa el Atlético de Madrid en un comunicado.

En sus cinco años con el equipo italiano, donde también ha sido la capitana, la húngara ha jugado 109 partidos y ha marcado siete goles, tres de ellos en la última temporada.

Con la selección magiar debutó en 2012 y, desde entonces, ha disputado más de 130 partidos

Junto a Csiszár, se han unido en los últimos días al Atlético de Madrid la guardameta Génesis Pérez, la centrocampista Maite Zubieta y la lateral derecha Lucía Rodríguez.