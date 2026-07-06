Queiroz se despide de Ghana: "Honramos los colores del país"

"El fútbol, ​​como la vida, nos enseña una lección eterna: ganas o aprendes", afirmó Queiroz en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Instagram.

El entrenador, de 73 años, aseguró que cierra esta etapa con "orgullo", pero también con la "sana insatisfacción" de quien quería llegar más lejos.

"Para los fans, no podemos reclamar una completa satisfacción deportiva, pero podemos decir con orgullo que honramos los colores de Ghana y restauramos el respeto y la credibilidad de las Estrellas Negras en el mayor escenario del fútbol", escribió.

Queiroz fue contratado en abril pasado con un acuerdo de corta duración vinculado a la participación de Ghana en el Mundial, según medios ghaneses.

Las Estrellas Negras alcanzaron los dieciseisavos de final por primera vez desde 2010, antes de caer el pasado viernes por 1-0 ante Colombia.

La Federación Ghanesa de Fútbol aseguró que no ha recibido aún una renuncia formal del técnico.

En su mensaje, Queiroz defendió que el futuro de la selección ghanesa no dependerá únicamente del rendimiento sobre el césped.

"El futuro de las Estrellas Negras no se construirá sólo en el campo. El éxito debe comenzar fuera de él, creando el mejor entorno posible para preparar, proteger y desarrollar el extraordinario talento futbolístico de Ghana", afirmó.

El técnico agradeció también a la Federación Ghanesa de Fútbol la oportunidad de dirigir al equipo nacional, pues "fue un honor".

Queiroz trasladó igualmente su "más profunda gratitud" a los jugadores y al cuerpo técnico por "su coraje, compromiso y dedicación inquebrantable al equipo".

"A los aficionados, no podemos reclamar una satisfacción deportiva completa, pero podemos decir con orgullo que honramos los colores de Ghana y devolvimos respeto y credibilidad a las Estrellas Negras en el mayor escenario del fútbol", añadió.

Pese al tono de despedida del mensaje, la Federación Ghanesa de Fútbol aseguró que no ha recibido ninguna renuncia formal de Queiroz, según informó el diario local Graphic Online.

El director de Comunicación de la Federación, Henry Asante Twum, afirmó a ese medio que desconocía una dimisión oficial, aunque confirmó que Queiroz había enviado el mismo mensaje a miembros de la federación y de su cuerpo técnico antes de publicarlo.

La Federación debe reunirse aún para evaluar el informe técnico del Mundial y decidir si abre conversaciones sobre una posible continuidad del entrenador, según la prensa local.

Ghana comenzó el torneo con una victoria por 1-0 ante Panamá, empató después sin goles contra Inglaterra y perdió por 2-1 frente a Croacia en la fase de grupos.

El equipo logró clasificarse como tercero del grupo L, pero quedó eliminado en dieciseisavos tras perder por la mínima ante Colombia.