Gabi vuelve al Atleti en el cuerpo técnico: Simeone me pide que sea como era como jugador

Capitán y ganador de seis de los ocho títulos como futbolista de la era Diego Simeone entre 2011 y 2018 (antes se formó en la cantera del club y jugó en el primer equipo en otra etapa inicial entre 2004 y 2007), se suma ahora al Atlético tras dirigir al Zaragoza como primer técnico durante el tramo final de la temporada 2024-25 y el inicial de 2025-26.

“Como siempre, en todas mis vueltas, porque ha sido un ir y venir tanto de jugador como de recogepelotas como cuando estaba en inferiores, con la ilusión de un niño pequeño. Es mi casa, donde creo que más puedo aportar. Todo lo que he conseguido ha sido gracias al Atlético de Madrid. Vuelvo con la ilusión de un niño pequeño, de poder aportar y seguir sumando y esos sueños que tienes de pequeño hacerlos realidad”, valoró a los medios oficiales del club.

“Diego (Simeone) me pide que sea como era como jugador, con todo lo que transmitía, la ilusión con la que hacía cada cosa, cómo miraba al grupo por encima de cualquier individualidad y luego intentar ayudarle en situaciones que va a tener en el vestuario, con la gente y, sobre todo, ayudarle en los partidos”, continuó el excentrocampista rojiblanco.

Para él, dentro de la “experiencia que tiene en el club, ese sentimiento de pertenencia es muy importante poder transmitirlo para toda la gente que viene nueva y toda la gente de la cantera que sube al primer equipo”.

“Estoy aquí para seguir sumando y creo que, en el crecimiento del Atlético de Madrid, todo lo que venga es para sumar y seguir aportando cosas importantes. Voy a ser uno más, evidentemente no en el rol de capitán y jugador, porque estoy en el otro lado, pero siempre sumando e intentando ayudar a todos los jugadores”, repasó.

Y habló de la afición: “Es el mayor patrimonio de este club. Pedirle que sigan ayudando, que sigan sintiendo todo lo que sienten por el Atlético de Madrid, que sigan sumando desde fuera y que se vuelvan a ilusionar con el Atlético de Madrid. El año pasado fue una temporada muy buena del club, meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa no se consigue todos los días. Entonces, nuestro objetivo tiene que ir ligado a eso”.

“El respeto que se ha ganado a lo largo de esta trayectoria de ocho, diez o doce años, no se puede perder. Tenemos que seguir poniendo todo de nuestra parte para llevar al Atlético de Madrid a lo más alto y por eso estamos todos aquí”, concluyó Gabi, cuyo equipo comenzará la pretemporada el próximo 13 de julio.