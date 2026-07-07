Pellegrino Matarazzo seguirá como técnico de la Real Sociedad hasta 2028

Matarazzo llegó a San Sebastián el pasado diciembre, mediada la temporada 2025/2026, en sustitución de Sergio Francisco, tras la crisis de resultados por la que atravesaba el conjunto realista desde el inicio de la campaña.

El italoamericano, cuyo vínculo con la Real concluía al final de la temporada 2026/2027, corrigió de inmediato la irregular trayectoria que había llevado la Real Sociedad hasta entonces y enlazó una serie de buenos resultados que permitieron a los donostiarras dejar de mirar hacia abajo en la tabla y empezar a hacerlo hacia arriba.

En paralelo, el equipo txuri urdin siguió pasando eliminatorias de la Copa del Rey, un título que finalmente logró conquistar al imponerse en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid en la gran final disputada en el estadio de La Cartuja de Sevilla el pasado abril, tras empatar a dos tantos durante el tiempo reglamentario.

Esta victoria permitirá a la Real Sociedad jugar la Liga Europa en la próxima temporada 2026/2027, además de disputar la Supercopa de España.

En un comunicado publicado por la Real Sociedad en su página web, Matarazzo se ha mostrado "feliz con el trabajo hecho hasta ahora y sobre todo con muchas ganas de lo que está por venir".

"Conecté muy bien con la gente de Gipuzkoa, con los jugadores, con la gente del club, tengo valores similares a ellos y así es más fácil conectar", ha recalcado.

Respecto a la temporada venidera, Matarazzo ha dicho no tener problemas "con las exigencias y que el listón esté alto". "Para ser honesto, rendimos muy bien bajo condiciones de presión, estamos emocionados por las competiciones que tenemos este curso y nos exigiremos cada día para conseguir el máximo", ha dicho.

Por su parte, el presidente, Jokin Aperribay, se ha mostrado esperanzado por lo que está por venir. "Rino dio lo mejor de sí mismo desde el minuto uno y tenemos grandísimas esperanzas de construir nuestro futuro juntos", ha señalado.

"Ser los mejores de lunes a viernes es lo que hará que la Real sea un gran club y hay que seguir por ese camino", ha recalcado el presidente.

El director de fútbol, Erik Bretos, ha recordado que Pellegrino "dio con la tecla" desde su llegada al club, por lo que la entidad está "muy ilusionada de poder seguir trabajando y mejorando juntos y desarrollar al equipo". "Tenemos objetivos ambiciosos e ilusionantes por delante", ha concluido Bretos.

Nacido en 1977 en New Jersey y licenciado en Matemáticas, Matarazzo comenzó su carrera como técnico en los equipos de fútbol base del FC Núremberg alemán.

En 2017 pasó al Hoffenheim, donde fue técnico ayudante del primer equipo junto a Julian Nagelsmann, y lograron la clasificación y competir en la Liga Europa.

Dos años más tarde se estrenó como primer entrenador con el VfB Stuttgart, equipo al que ascendió esa misma temporada a la Bundesliga.

Una vez dejó el Stuttgart, donde logró estabilizar al equipo en la élite, volvió al Hoffenheim, conjunto que dirigió durante casi dos temporadas y con el que consiguió la clasificación para la Liga Europa.

Matarazzo ha caído de pie en San Sebastián, donde es frecuente verle pasear y disfrutar de la ciudad y de sus habitantes que lo tienen en una magnífica consideración tras sus esfuerzos por integrarse y comprender la idiosincrasia de Gipuzkoa y del País Vasco.