Fútbol Internacional
07 de julio de 2026 a la - 07:15

Ryunosuke Sato se convierte en el primer japonés del Valencia y el segundo asiático

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Valencia, 7 jul (EFE).- El centrocampista Ryunosuke Sato se ha convertido en el primer futbolista japonés en la historia del Valencia y en el segundo jugador asiático que vestirá la camiseta del primer equipo masculino tras el surcoreano Kang In Lee.

Por EFE

Con su fichaje por el Valencia hasta 2031, Sato, formado en las categorías inferiores del Tokyo, da el salto al fútbol europeo con 19 años y siendo considerado una de las promesas con mayor proyección del fútbol nipón.

Sato será el segundo jugador asiático en la historia del club, después del surcoreano Kang In Lee, formado en la Academia del Valencia y que debutó con el primer equipo en la temporada 2018-19.

En cambio, en el primer equipo femenino ya hubo dos futbolistas japonesas: Mitsue Iwakura, que llegó en la 2013-14, y Maya Yamamoto, fichada en la 2016-17. En la actualidad cuenta en sus filas con Jana Xin, guardameta nacida en China que, aunque es de origen asiático, cuenta con nacionalidad española y ha sido internacional con las categorías inferiores con la selección.

También hubo dos futbolistas japoneses en el Valencia Mestalla: Hiroshi Ibusuki y Wadi Ibrahim Suzuki. Además, el Valencia contó en sus filas con los rusos Oleg Salenko, Valeriy Karpin y Denis Cheryshev y el georgiano Giorgi Mamardashvili, dos países en la frontera entre Europa y Asia.