Senadora paraguaya envuelta en polémica con Mbappé denuncia "plan perverso" de la FIFA

"Es la FIFA la que está detrás, no soy yo, no es Mbappé, es ese plan perverso. Claro que es una mafia, ese plan perverso que tienen de meterse en la política", dijo Amarilla en una conferencia de prensa desde el Senado paraguayo.

La legisladora opositora causó polémica después de insultar al futbolista del Real Madrid, que el pasado sábado fue el gran protagonista del triunfo de Francia ante Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo al anotar de penalti el único gol del partido.

En sus redes sociales, Amarilla reaccionó al resultado llamando a Mbappé "soberbio, nuevo rico, prepotente y feo".

Pero también cuestionó su origen y nacionalidad, al apuntar que es un "camerunés colonizado" que finge ser francés.

"Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", agregó en declaraciones que han sido consideradas como racistas o discriminatorias.

En respuesta a los agravios, Mbappé calificó a la senadora paraguaya como una "mujer despreciable e indigna de su cargo", dichos por los que Amarilla pidió al jugador una disculpa, si bien matizó la reacción del futbolista al apuntar que es un plan ideado por la FIFA.

"Es la FIFA, todos sabemos que hoy la FIFA es un poder fáctico que sobrepasa la autonomía y la soberanía de los países", añadió, al tiempo que acusó al presidente de este órgano, Gianni Infantino, de haber presionado al líder francés Emmanuel Macron para que exigiera a su par paraguayo, Santiago Peña, que la acallara.

"Acá no es Macron, Macron es otro secretario de la FIFA", sostuvo Amarilla, e insistió en que a los dirigentes del fútbol mundial les interesa entrar en la arena política.