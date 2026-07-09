Fútbol Internacional
09 de julio de 2026 a la - 16:00

Deschamps vuelve a Doué como única novedad y Marruecos sale con Talbi por Saibari

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Foxborough (EE.UU.), 9 jul (EFE).- Francia sale este jueves con Désiré Doué en el lugar de Bradley Barcola como único cambio respecto al partido contra Paraguay, mientras que Mohamed Ouahbi confía en Brahim Díaz como máxima referencia ofensiva ante la ausencia del lesionado Ismael Saibari, suplido por Chemsdine Talbi.

Por EFE

Francia y Marruecos abren en Boston la ronda de cuartos de final del Mundial.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, ha ido alternando a Doué y Barcola, compañeros en el PSG, en el extremo izquierdo de Francia. Doué fue el revulsivo con el que Francia desenredó los octavos de final frente a la Albirroja.

Francia sale con Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Douié y Kylian Mbappé.

Ouahbi, por su lado, ha optado por dejar a Soufiane Rahimi en el banquillo pese a ser el recambio natural de Saibari. La novedad en la ofensiva será Chemsdine Talbi, extremo del Sunderland.

Marruecos sale con: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi y Brahim Díaz.