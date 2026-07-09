Deschamps vuelve a Doué como única novedad y Marruecos sale con Talbi por Saibari

Francia y Marruecos abren en Boston la ronda de cuartos de final del Mundial.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, ha ido alternando a Doué y Barcola, compañeros en el PSG, en el extremo izquierdo de Francia. Doué fue el revulsivo con el que Francia desenredó los octavos de final frente a la Albirroja.

Francia sale con Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Douié y Kylian Mbappé.

Ouahbi, por su lado, ha optado por dejar a Soufiane Rahimi en el banquillo pese a ser el recambio natural de Saibari. La novedad en la ofensiva será Chemsdine Talbi, extremo del Sunderland.

Marruecos sale con: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi y Brahim Díaz.