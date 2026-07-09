Migraciones de Chile sanciona a 36 clubes por futbolistas extranjeros sin visa de trabajo

"Treinta y seis clubes de las tres divisiones profesionales del fútbol chileno (Liga de Primera, Liga de Ascenso y Liga Segunda División) están siendo analizados, respecto de los jugadores extranjeros que militan en los respectivos planteles, tanto masculinos como femeninos", anunció el Sermig en un comunicado.

La institución añadió que "la revisión permitió constatar 114 casos de futbolistas que se encuentran jugando sin contar con el correspondiente permiso para trabajar en nuestro país".

La autoridad de extranjería indicó que entre los clubes investigados hay trece que pertenecen a la Liga de Primera, la máxima categoría del fútbol chileno, otros catorce son de la Liga de Ascenso y nueve de la Segunda División.

La fiscalización realizada a planteles de las tres categorías del balompié chileno se originó tras una denuncia hecha por los sindicatos masculinos y femeninos de futbolistas en Chile, quienes habían revelado que el 42,7 % de jugadores foráneos no tienen la autorización requerida.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales masculinos (SIFUP) y la Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino (ANJUFF) habían alertado, el pasado martes, sobre esta situación migratoria luego de realizar un catastro entre los 267 deportistas no chilenos registrados.

La falta en la que incurrieron significarán "multas que van desde 716.490 a 14.329.800 de pesos chilenos (entre 760 y 15.300 dólares)", explicó Migraciones.

Dicha sanción pecuniaria aplicará "por cada jugador o jugadora de la plantilla que no cuente con el permiso laboral correspondiente, y también al tamaño de la empresa (en este caso, el club)", notificaron.