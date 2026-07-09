Pulisic sufrió una microfractura ósea durante el partido contra Bélgica

Pulisic se lesionó al golpear la pierna del centrocampista belga Youri Tielemans cuando trataba de disparar a puerta, en el minuto 52, y se mantuvo en el campo cojeando durante siete minutos, hasta que Mauricio Pochettino lo sustituyó por Sebastián Berhalter.

"A Christian Pulisic se le ha diagnosticado una microfractura y una contusión ósea en la tibia y el peroné de la pierna derecha, sufridas durante el partido contra Bélgica", decía un comunicado de la federación de fútbol de Estados Unidos en las redes sociales.

El delantero del Milán estará varias semanas de baja, pero se espera que pueda comenzar la temporada en la serie A, el 23 de agosto, contra el Torino.