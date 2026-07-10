España, a las segundas semifinales mundialistas de su historia

Aún queda un mundo para llegar a la cima de Sudáfrica 2010. Las semifinales contra Francia y, si va más adelante, la final contra Argentina, Suiza, Inglaterra o Noruega. Pero es un paso cuya dimensión histórica en España es magnífica, porque sólo en aquella ocasión irrumpió al menos en las semifinales, como ha vuelto a hacer ahora. Los cuartos de final, salvo entonces y ahora, surgieron inabordables, en otras cuatro ocasiones.

Le ocurrió a Amadeo García en 1934, cuando el desempate del encuentro de los cuartos de final contra Italia en el estadio Giovanni Berta de Florencia, disputado el 1 de junio de 1934, tras el 1-1 del día anterior, lo decidió un gol de Giuseppe Meazza para eliminar a aquella selección española compuesta por Zamora, Quincoces, Iraragorri, Lángara…

También a Miguel Muñoz en México en 1986, también contra Bélgica, en los penaltis, cuando el 1-0 de Jan Ceulemans fue nivelado por Juan Señor en el minuto 85 para provocar la prórroga. No se movió el marcador, directamente a los penaltis: Jean Marie Pfaff paró el segundo lanzamiento de España, de Eloy Olalla. El resto de lanzadores marcaron gol.

Igualmente, a Javier Clemente en Estados Unidos 1994, cuando el 9 de julio de hace 32 años, España fue eliminada por la Italia de Roberto Baggio, autor del gol del 1-2 de la victoria ‘azzurra’, después del fallo de una ocasión de Julio Salinas y del empate a uno en el marcador, anotados por Dino Baggio y José Luis Pérez Caminero. El día del codazo de Tassotti a Luis Enrique, con la nariz ensangrentada por aquel golpe.

Y a José Antonio Camacho en Japón y Corea 2002, cuando la indignación se apoderó de toda la expedición española por el arbitraje de Al Ghandour, que anuló dos goles legales al conjunto nacional. El partido se decidió en los penaltis ante uno de los anfitriones, que se impuso desde los once metros, entre la frustración española.

Hasta este viernes, sólo la selección española de Vicente del Bosque había ido más allá de los cuartos de final, en Sudáfrica 2010, con una victoria mínima, sufrida, con un penalti fallado por el rival y un gol salvador de David Villa frente a Paraguay (0-1).

El antepenúltimo paso hacia la gloria, que alcanzó por primera y única vez España en un Mundial en Johannesburgo, con el gol de Andrés Iniesta en la prórroga y el triunfo en la final ante Países Bajos. Al menos hasta ahora.

Porque De la Fuente también ha llegado a las semifinales. Campeón de la Liga de Naciones de 2023 y de la Eurocopa 2024, va a por más la selección española bajo su mando, junto a Mikel Oyarzabal, su goleador; Lamine Yamal, Álex Baena, Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Pedri González -este viernes, suplente-, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Unai Simón, Pedro Porro, Marc Cucurella… A dos pasos de la eternidad.

. TRAYECTORIA DE ESPAÑA EN LOS MUNDIALES:

- Italia 1934: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 4 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en cuartos.

Máximo goleador español: Iraragorri (2).

- Brasil 1950: 6 partidos, 3 victoria, 1 empate, 2 derrotas, 10 goles a favor y 12 en contra. Eliminada en la 2ª fase.

Máximo goleador español: Basora (4).

- Chile 1962: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 2 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en 1ª fase.

Máximos goleadores españoles: Peiró y Adelardo (1)

- Inglaterra 1966: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en 1ª fase.

Máximos goleadores españoles: Pirri, Sanchís, Amancio y Fuste (1).

- Argentina 1978: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor y 2 en contra. Eliminada en 1ª fase.

Máximos goleadores españoles: Dani y Asensi (1).

- España 1982: 5 partidos, 1 victoria, 2 empates, 2 derotas, 4 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en 2ª fase.

Entrenador: José Santamaría (URU).

Máximos goleadores españoles: López Ufarte, Juanito, Zamora y Saura (1).

- México 1986: 5 partidos, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, 11 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en cuartos.

Máximo goleador español: Butragueño (5).

- Italia 1990: 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 1 derrota, 6 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en octavos.

Máximo goleador español: Míchel (4).

- Estados Unidos 1994: 5 partidos, 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, 10 goles a favor y 6 en contra. Eliminada en cuartos.

Máximo goleador español: Caminero (3).

- Francia 1998: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 8 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en 1ª fase.

Máximo goleadores españoles: Hierro y Morientes (2).

- Corea y Japón 2002: 5 partidos, 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, 10 goles a favor y 5 en contra. Eliminada en cuartos.

Máximo goleador español: Raúl González (3).

- Alemania 2006: 4 partidos, 3 vitorias, 0 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 4 en contra. Eliminada en octavos.

Máximo goleador español: Villa (3).

- Sudáfrica 2010: 7 partidos, 6 victorias, 0 empates, 1 derrota, 8 goles a favor y 2 en contra. Campeón.

Máximo goleador español: Villa (5).

- Brasil 2014: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 7 en contra. Eliminada en 1ª fase.

Máximos goleadores española: Xabi Alonso, Torres, Villa y Mata (1).

- Rusia 2018: 4 partidos, 1 victoria, 3 empates, 0 derrotas, 7 goles a favor y 6 en contra. Eliminada en octavos.

Máximo goleador español: Diego Costa (3).

- Catar 2022: 4 partidos, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 3 en contra. Eliminada en octavos.

Máximo goleador español: Álvaro Morata (3).

- Estados Unidos, Canadá y México 2026: 6 partidos, 5 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 11 goles a favor y 1 en contra.

. TOTAL: 73 partidos, 36 victorias, 18 empates, 19 derrotas, 119 goles a favor y 76 en contra.

Máximo goleador español total: David Villa (9).