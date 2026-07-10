La marea Roja pinta Los Ángeles de gala antes de enfrentarse a Bélgica

Ni el sol de justicia que asomó sobre la ciudad de Inglewood desde primera hora de la mañana detuvo a la marea roja, que paseó la bandera del país con orgullo y coreó las consignas habituales al son del bombo y la trompeta.

No faltaron el "yo soy español" y "Lamine Yamal, cada día te quiero más", entre el repertorio de canciones que ameniza la marcha en apoyo a La Roja que se congrega en cada concentración en las afueras.

Entre la multitud se encontraba Jesús, un joven andaluz vestido con una camiseta de La Roja que aprovechó una visita a unos amigos a Los Ángeles para disfrutar del duelo de cuartos de final.

"He venido específicamente a ver a la selección, las sensaciones son muy buenas, va a ser un partido muy reñido y lo vamos a disfrutar seguro", dijo a EFE.

A la caminata también se unió Juan Bravo, un español residente en la isla de Menorca, que acudió al recinto con una camiseta firmada por los algunos de las estrellas del Mundial.

La prenda, que muestra a Iker Casillas levantando la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, "la encontré en un mercadillo en El Algarve, en Portugal. Compré cinco y esta, en concreto, conseguí que me la firmaren algunos jugadores, como Pedri, Olmo, y la llevo siempre a todos los partidos de España", explicó a EFE.

El aficionado español se mostró cauteloso al valorar el partido contra Bélgica. "La teoría dice que tenemos que ganar, pero nunca se sabe", dijo.

Aun así, "soy optimista y creo que vamos a volver a casa el 20 de julio", agregó.

El avance de la gran marea Roja no amedrentó a los hinchas belgas que, aunque en menor presencia, se acercaban al recinto para disfrutar del ambiente.

"Definitivamente son más (los españoles) en número, pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad", indicó a EFE Andre, un belga residente en Estados Unidos. EFE.