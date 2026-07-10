10 de julio de 2026 a la - 16:05
Minuto de silencio en memoria de las víctimas por los incendios en Almería
Inglewood (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Este viernes se guardó un minuto de silencio antes del inicio del partido de cuartos de final del Mundial entre España y Portugal en memoria de los fallecidos por los incendios en Almería.
Estos sucedieron en Los Gallardos (Almería), con un balance provisional de 12 personas fallecidas y 23 sin localizar tras las batidas llevadas a cabo este viernes por la Guardia Civil.
La FIFA anunció que se iba a guardar un minuto de silencio aunque, finalmente, este duró menos de 30 segundos.