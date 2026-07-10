Morinho destaca la "responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid"

En declaraciones a Realmadrid TV, Mourinho señala: "Las palabras no son suficientes porque es como una misión. No es como estar preocupado por mí o por si voy a ganar mucho o poco. Estoy para ayudar a todos a ser mejores: jugadores, staff... Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid".
Morinho agrega que le "gusta mucho ese concepto". "No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí", indica.
"Estamos trabajando mucho. No es que llegue aquí hoy y empiece todo. Estamos trabajando mucho desde hace mucho tiempo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy se puede trabajar sin estar porque la tecnología nos ayuda muchísimo y hoy prácticamente ha sido llegar y ‘controlar’ todo lo que se ha hecho y lo que tenemos todavía que hacer", indica.
Sobre la pretemporada del equipo, Mourinho dice que quiere "aprovechar las próximas dos semanas con positividad" porque "obviamente" le "gustaría tener aquí a todos los jugadores".
"Hay que mirarlo de un modo positivo, que es conocer a los chicos con los que voy a trabajar y que tengan la oportunidad de poder conocerme. Durante la pretemporada muchos de esos chicos van a estar aquí en el Castilla y me gusta también participar y ayudar al crecimiento de esta área. Aquí estamos y algún campeón del mundo llegará. Con mucha confianza, con mucho sentimiento de que amo este club y ¡Hala Madrid y nada más!", concluye.