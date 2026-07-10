Pedri, suplente contra Bélgica; entra Fabián

Por su parte, Fabián vuelve al once titular, una posición que no ocupaba desde el debut ante Cabo Verde, en el que España empató a cero contra Cabo Verde.

El resto de futbolistas son los mismos que derrotaron a Portugal en octavos (0-1), superaron a Austria en dieciseisavos (3-0) y golearon a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos (4-0).

El once de España lo forman: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.