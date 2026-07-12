Gobierno, PSOE y Podemos cargan contra el "racismo" de Rajoy, que "avergüenza" a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado a Rajoy desde su cuenta de X a través de un mensaje en el que ha defendido que la pertenencia a un país no se mide por el apellido o el color de la piel y sí por el arraigo.

"España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas", ha subrayado Sánchez en respuesta al comentario del expresidente del Gobierno del PP en una columna publicada en El Debate tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial en las que se enfrentará a Francia.

Sánchez ha afeado a "quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel", frente a otros que "la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios".

"Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", ha agregado Sánchez.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tildado de "hiriente y peligroso" el comentario de Rajoy y ha considerado que "no es España".

"Hiriente y peligroso. Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España", ha escrito en un mensaje en su cuenta de X.

El titular de Exteriores ha subrayado que "todos los franceses, sin distinción, son nuestros amigos, nuestros vecinos y socios" y ha advertido de que "el sabotaje del PP no impedirá el Tratado de Amistad con Francia".

Por su parte, el ministro de Transportes, Oscar Puente, ha cargado con dureza contra Rajoy, al que ha calificado, también en un mensaje en X, de "zoquete postfranquista corrupto" y ha considerado lógico que "acabe siendo, de un modo u otro, racista".

Para el PSOE es "vergonzoso" que un expresidente del Gobierno de España haga ese tipo de declaraciones "racistas y xenófobas, muy alineadas con los discursos que estamos empezando a escuchar en el Parlamento Europeo".

Los socialistas han advertido, en redes sociales, de que esas manifestaciones "solo fomentan el odio y suponen una deriva muy preocupante que la derecha española empieza a asumir".

También el portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha arremetido contra Rajoy. "Lo del PP y su racismo es absolutamente infame", ha escrito en redes sociales.

Las declaraciones de Rajoy han causado indignación en el Gobierno francés y ha reaccionado a través de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, que las ha calificado de "absolutamente inaceptables".

"Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", ha afirmado Nuñez en una entrevista en la televisión BMF TV al ser preguntado por las palabras del exjefe del Ejecutivo español.

El ministro ha defendido que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y ha lamentado que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.