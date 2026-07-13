Chivu destaca la ambición del Inter: "Es un equipo con hambre de títulos"

"Conozco mejor al grupo que el año pasado y sé de qué está hecho: es un equipo que tiene hambre de títulos. Hay que recuperar la motivación y añadir aún más, porque nunca es suficiente. Es cierto que la temporada pasada fue muy importante, pero no queremos detenernos aquí", declaró el técnico, que afronta la campaña como vigente campeón de liga.

Chivu, que renovó este año su contrato con el Inter y es el eje central del proyecto, insistió en que no siente la necesidad de demostrar nada y que no teme a ningún rival, aunque reconoció que uno de sus objetivos para esta temporada será inculcar al equipo "más valentía".

"En hacerlo mejor, en ser más decididos en determinadas situaciones, en no especular ni pensar en el siguiente partido, sino afrontar cada encuentro con la máxima seriedad de principio a fin, intentando ser siempre nuestra mejor versión. Tenemos una plantilla que nos permitirá ser competitivos", dijo.

Al hacer balance de la temporada anterior, lamentó la eliminación en la Liga de Campeones: "En la vida no se puede tener todo. Nos equivocamos en esos dos partidos de la 'Champions', pero me quedo con todo lo bueno que hicimos. El equipo siempre fue competitivo y jugó con valentía. A veces llegas hasta el final y otras no, pero tenemos la obligación de competir en todos los frentes".

El técnico explicó que afronta el reto desde una actitud de exigencia consigo mismo y aseguró que, pese a los títulos conquistados la pasada campaña, toda su atención está centrada en el futuro.

"Vivo con incertidumbres porque es mi manera de mejorar. En este mes y medio nunca he pensado en los dos títulos que hemos ganado. Solo pienso en lo que debemos hacer este año", concluyó.