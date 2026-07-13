Fútbol Internacional
13 de julio de 2026 a la - 13:40

El Celta realizará una parte de su pretemporada en Italia

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Vigo (España), 13 jul (EFE).- El Celta de Vigo, equipo de la Primera división española de fútbol, informó este lunes de que el equipo de Claudio Giráldez se desplazará a Italia para realizar durante cuatro días una parte de la pretemporada del curso liguero 2026-27.

Por EFE

Además, en el país transalpino, el conjunto de Claudio Giráldez disputará dos partidos amigables contra el Sassuolo y el SSC Napoli, en el que juega el internacional eslovaco Stanislav Lobotka, que llegó al equipo italiano en enero de 2020 desde el Celta.

Del miércoles 5 al domingo 9 de agosto, el equipo gallego se concentrará en Sassuolo, donde el primer día, a las 20:00 horas (las 18:00 horas GMT), tiene previsto enfrentarse al equipo local en el Ricci Stadium.

El segundo amistoso en tierras italianas llegará el sábado 8 de agosto, a las 21:00 horas, frente al SSC Napoli en el Teofilo Patini Stadium de la localidad de Castel di Sangro.