El Celta realizará una parte de su pretemporada en Italia

Además, en el país transalpino, el conjunto de Claudio Giráldez disputará dos partidos amigables contra el Sassuolo y el SSC Napoli, en el que juega el internacional eslovaco Stanislav Lobotka, que llegó al equipo italiano en enero de 2020 desde el Celta.
Del miércoles 5 al domingo 9 de agosto, el equipo gallego se concentrará en Sassuolo, donde el primer día, a las 20:00 horas (las 18:00 horas GMT), tiene previsto enfrentarse al equipo local en el Ricci Stadium.
El segundo amistoso en tierras italianas llegará el sábado 8 de agosto, a las 21:00 horas, frente al SSC Napoli en el Teofilo Patini Stadium de la localidad de Castel di Sangro.