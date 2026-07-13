El PP no ve "mala intención" en las "sarcásticas" palabras de Rajoy sobre Francia

"Una columna de estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas, y son columnas que van sin mala intención", ha apuntado en una rueda de prensa en Madrid, tras la reunión del comité directivo del partido.

Rajoy publicó el pasado viernes un artículo en un diario digital en el que señalaba que "la selección francesa dispone de un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", texto que ha desatado la reacción del Ejecutivo francés, que le ha acusado de racista y ha considerado sus afirmaciones inaceptables.

Sémper le ha quitado gravedad a las palabras del expresidente y ha dicho que está convencido de que Rajoy estará de acuerdo con que para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés y si no fueras francés no podrías jugar, como no puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país.

"Es así, es sentido común", ha agregado el portavoz popular, quien ha afirmado que en la columna de Rajoy lo que hay son "comentarios a favor de España".

Sémper ha puntualizado que el PP quiere que gane España, no como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "ha afirmado que quiere que gane el mejor". "Nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor", ha agregado.