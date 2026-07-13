Fútbol Internacional
13 de julio de 2026 a la - 09:05

El Valencia ultima el contrato del lateral belga Thomas Meunier

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Valencia (España), 13 jul (EFE).- El Valencia ultima los detalles del contrato del lateral belga Thomas Meunier, cuya incorporación al conjunto valencianista podría quedar sellada en los próximos días si ambas partes alcanzan un acuerdo definitivo, según confirmó este lunes la radio del club.

Por EFE

Las conversaciones entre el club y el futbolista avanzan de forma positiva y sólo quedaría cerrar los detalles del contrato y que pase la revisión médica antes de sellar la firma.

Meunier, que cumplirá 35 años en septiembre, ha militado las dos últimas campañas en el Lille, con el que ha finalizado contrato este verano. En la última temporada ha disputado 35 partidos (25 de Ligue 1, 8 de Liga Europa y 2 de la Copa de Francia), en los que aportó dos goles y tres asistencias.

El lateral ha disputado el Mundial en las últimas semanas. Comenzó siendo titular en los dos primeros partidos contra Egipto (m.90) e Irán (m.58) de la fase de grupos y después salió desde el banquillo en los dieciseisavos de final contra Senegal (m.42). En cambio, no jugó contra Nueva Zelanda, Estados Unidos y España.

La eliminación de Bélgica ante España ha propiciado que las dos partes retomen las conversaciones previas y estén ya cerca de un acuerdo.