España resta importancia a la diferencia de kilómetros en los viajes

Los de Luis de la Fuente dejaron Chattanooga (Tennessee) tras la primera fase, mientras que los de Didier Deschamps se establecieron en Boston (Massachusetts), su campo base para el torneo, y fueron viajando a sedes cercanas para sus encuentros, una diferencia a la que los internacionales españoles restan importancia.

España ha recorrido unos 14.000 kilómetros durante el torneo, mientras que Francia acumula poco más de 5.000.

El recorrido español comenzó en Chattanooga, donde se alojó durante la primera fase. Desde allí se desplazó en autobús a Atlanta, viajó a Guadalajara para cerrar la fase de grupos y posteriormente encadenó vuelos entre Los Ángeles y Dallas, hasta llegar a las semifinales.

En total, la expedición española ha afrontado seis vuelos, cuatro desplazamientos en autobús y un cambio de país. Francia, por el contrario, ha disfrutado de un calendario más concentrado geográficamente, con una ruta centrada principalmente en el noreste de Estados Unidos y trayectos más reducidos, entre Boston, Philadelphia y Nueva Jersey.

Los internacionales españoles, sin embargo, restan importancia a esta diferencia de kilómetros de cara al rendimiento en la semifinal que se disputará este martes en Dallas.

“No lo noto mucho. En mi caso, no. Eso lo veis desde fuera, pero nosotros en el día a día viajamos y no vemos los kilómetros que hacemos. Hemos podido recuperarnos bien para este partido”, aseguró Pedro Porro este lunes.

Álex Baena instó a no buscar “excusas” al ser cuestionado por este aspecto.

“Antes de empezar el Mundial sabíamos a lo que veníamos aquí. No son excusas. Cuando se va acercando el final, las piernas y el cuerpo lo van notando un poco, pero sabíamos lo que nos iba a tocar. Habíamos firmado llegar hasta aquí con todo eso en las piernas”, señaló.

En el Mundial más largo y de mayores distancias entre sedes de la historia, el descanso, la recuperación y los viajes se volvieron un factor clave y el cuerpo técnico de la selección española adaptó la planificación y el trabajo a las necesidades de cada futbolísta, volviéndose habituales las palabras “gestión de cargas” cuando un jugador no se entrenaba sobre el césped.

Proceso que ha llevado a España hasta las semifinales del Mundial con los 26 convocados a disposición de Luis de la Fuente.