Habrá un minuto de silencio por los atentados de Niza de 2016 antes del Francia-España

"Gracias al presidente de la FIFA por haber respondido a la petición de Francia y de todos los franceses que se han movilizado. Nunca olvidaremos", señaló Macron en su cuenta de X.

Este fin de semana se hizo público que el alcalde de Niza, Éric Ciotti, había solicitado por carta a la FIFA y a la Federación Francesa de Fútbol que se guardara un minuto de silencio al comienzo del encuentro que tendrá lugar en el Estadio de Dallas este martes a las 19.00 hora GMT.

En su mensaje, compartido en las redes sociales, pedía que se hiciera como "homenaje" a las víctimas, a sus familias y a todos los que quedaron marcados por esta tragedia. A su juicio, añadía, el minuto de silencio encarnaría los valores de "fraternidad, paz, respeto y unidad" que la FIFA promueve en todo el mundo.

El atentado yihadista de 2016 tuvo lugar en el emblemático Paseo de los Ingleses de la localidad mediterránea, cuando un camión arrolló a la multitud que asistía a los fuegos artificiales de la Fiesta Nacional francesa que se celebra el 14 de julio.

Los actos del décimo aniversario comenzaron este domingo con una marcha solemne por ese paseo y este lunes estaba programada una ceremonia interreligiosa en recuerdo de las víctimas.

El martes, coincidiendo con la Fiesta Nacional francesa, el presidente Macron presidirá el homenaje oficial, que culminará a las 22.34 (20.34 GMT), la hora exacta en la que comenzó el ataque, con el encendido de 86 haces de luz, uno por cada una de las personas fallecidas.