Hjulmand ya habló con Simeone: “He sentido su pasión y su ambición para esta temporada”

“He hablado con el ‘míster’ y en la conversación que tuvimos ya he sentido su pasión y su ambición para la próxima temporada. Eso lo ha hecho incluso más interesante. Es un tipo muy simpático. He notado qué significa ser jugador del Atlético de Madrid. Esto fue por teléfono, en persona va a ser más fácil”, afirmó Hjulmand.

El medio centro danés se sumará este martes al trabajo con su nuevo equipo, tras no ejercitarse este lunes en el inicio de la pretemporada del Atlético en Majadahonda con permiso del club por asuntos personales.