Nianzou fichará por el Lille como agente libre tras superar el reconocimiento médico

El largo historial de lesiones de Nianzou, de 24 años y con permiso del Sevilla para ausentarse de los entrenamientos mientras encontraba equipo, ya que no cuenta para Luis García Plaza, obligó al Lille a extremar el rigor de sus exámenes médicos, que se prolongaron durante los tres últimos días de la semana pasada.

Fuentes cercanas a la operación informaron este lunes a EFE de que el central parisino tiene el plácet de los servicios médicos del Lille, tercer clasificado de la pasada Ligue 1, y que el Sevilla no se opondrá a la rescisión del contrato que lo une al futbolista hasta el próximo 30 de junio.

Debido a su alta ficha, la salida de Nianzou permitirá al Sevilla liberar una importante masa salarial, imprescindible para confeccionar el plantel que competirá en la temporada 2026/27, pues el presidente José María del Nido Carrasco ya admitió el pasado 12 de junio en rueda de prensa que los problemas económicos del club le impedían inscribir a los tres futbolistas que ha fichado este verano.

El futbolista de origen marfileño, aunque internacional en una cincuentena de ocasiones con las distintas selecciones inferiores de Francia, llegó al Sevilla hace cuatro temporadas procedente del Bayern de Múnich, que recibió 16 millones de euros por su traspaso, y en su periplo como sevillista, marcado por las continuas lesiones, ha jugado 63 partidos oficiales en los que ha marcado tres goles.