Pedro Porro: “Estos partidos no tienen favorito”

“Este tipo de partidos no tiene un favorito. Somos dos grandes selecciones y va a ser un partido muy bonito”, dijo.

“Siempre es especial, sobre todo cuando juegas unas semifinales de un Mundial. El rival que tengas enfrente siempre va a ser bueno. A nosotros nos da un plus para jugar mañana porque Francia es una de las mejores selecciones de este Mundial”, añadió.

Pedro Porro señaló que está “más que preparado” para enfrentarse a los atacantes de Francia y explicó cómo afronta los partidos a nivel ofensivo y defensivo.

“Depende del partido hay muchos aspectos en los que tienes que estar más concentrado que en otras ocasiones. Contra Bélgica fue una acción en la que pude subir y fue el primer gol y luego tuve que estar con Doku todo el partido. Depende del rival”, analizó.

Asimismo, habló de su coexistencia en la banda derecha con Lamine Yamal: “Lo vas manejando según el partido. Hablando se entiende la gente. Cada vez me entiendo mejor con él”.

Pedro Porro también elogió a Luis de la Fuente: “El míster es una persona muy importante dentro del grupo. Representa la palabra familia, que es lo que somos. A mí siempre me ha dado confianza desde el minuto uno y te hace sentir importante juegues o no juegues”.

Además, rememoró cómo vivió, a punto de cumplir 11 años, el Mundial 2010 que ganó España.

“La semifinal la vi en mi pueblo, yo era muy pequeño. Lo único que recuerdo es que me estuve bañando en la Plaza de España de mi pueblo cuando ganamos el Mundial, pero no recuerdo mucho. Jugar una semifinal, si me toca mañana, será otro sueño cumplido”, subrayó.