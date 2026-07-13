Un muerto deja enfrentamiento entre policías e hinchas tras partido de fútbol en Paraguay

El fiscal del caso, Eduardo Román, indicó a la radio local Ñandutí que el choque, ocurrido el domingo en las adyacencias de un estadio de Guarambaré (ubicada a unos 35 kilómetros de Asunción, la capital del país), resultaron heridos dos policías, quienes, aseguró, "no están graves".

Román indicó a la radio local 780 que uno de los uniformados fue golpeado con una piedra en el rostro y el otro recibió un disparo de arma de fuego en la pierna.

Los policías intervinieron para controlar una pelea entre hinchas de dos equipos que jugaban un partido de la liga local, complementó el fiscal, quien alegó que los agentes recibieron "disparos de arma de fuego y tuvieron que responder".

Tanto la víctima fatal como los policías involucrados en el hecho fueron sometidos a una prueba de parafina para detectar residuos de pólvora.

Por su parte, la Policía Nacional informó en redes sociales que un hombre de 33 años murió a causa de "un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza".

La víctima, según el informe, presuntamente "realizó disparos contra los uniformados con un arma que posteriormente habría sido retirada del lugar por sus acompañantes".

No obstante, una joven que se identificó ante medios locales como hermana del fallecido aseguró que él no portaba armas de fuego y denunció que "los policías no le auxiliaron" después de que recibiera el disparo en la cabeza.