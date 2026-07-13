Fútbol Internacional
13 de julio de 2026 a la - 11:55

Xabi Alonso, sobre España: "Me trae recuerdos de la Copa del Mundo que gané"

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Londres, 13 jul (EFE).- Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, se mostró este lunes optimista con las opciones de España en el Mundial y aseguró que el combinado dirigido por Luis de la Fuente le recuerda a la selección con la que conquistó el título en Sudáfrica 2010.

Por EFE

Presentado de forma oficial con el Chelsea, el exentrenador del Real Madrid comparó en rueda de prensa a la selección española de la que formó parte en el Mundial de 2010 con la actual, que se medirá a Francia en las semifinales de la Copa del Mundo.

"He visto mucho los partidos de España. Me traen muchos recuerdos de la Copa del Mundo que gané", señaló.

También elogió el nivel mostrado por la selección española a lo largo del torneo y aseguró que existen motivos para confiar en sus posibilidades. "Tenemos muchas razones para ser optimistas. Va a ser un partido fantástico de ver y tengo muchas ganas de que llegue", añadió.

Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para Francia, a la que calificó como una selección acostumbrada a competir al máximo nivel. "Pero España tiene un gran equipo", concluyó.