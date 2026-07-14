Álvaro Rodríguez: “He disfrutado de cada minuto en el Elche”

El atacante, que llegó a la entidad el pasado verano, se despidió de los aficionados del Elche a través de un vídeo, emitido en los canales oficiales del club, en el calificó como una experiencia “increíble” haber formado parte del equipo durante la pasada temporada.

“La energía y la afición han sido algo muy especial para mí”, añadió Rodríguez, cuya despedida acompañó de imágenes con algunos de sus goles, como el que anotó ante el Real Madrid o el que le dio la permanencia al Elche en Girona en la última fecha del campeonato.

Álvaro Rodríguez calificó como “brutal” el cariño que ha recibido en Elche y confesó que ha sido “más feliz que nunca” en el equipo ilicitano.

El jugador agradeció el apoyo a su entorno y a todas las personas del club para dar “el gran paso” de fichar por un conjunto de la Premier League.

“Nunca podré agradecerlo lo suficiente. De corazón, muchas gracias”, sentenció el ex delantero del conjunto ilicitano.