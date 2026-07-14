Francia tiene mejor historial mundialista, pero España domina los últimos choques

La selección francesa, que ganó los Mundiales de 1998, disputados en Francia, y 2018, en Rusia, juega este martes su octava semifinal. En cuatro de las siete anteriores se clasificaron para la final.

Por su parte, España fue campeona en Sudáfrica 2010 tras derrotar a Alemania en su primera semifinal en un Mundial. Antes, su mejor clasificación había sido un cuarto puesto en Brasil 1950, pero alcanzó esa posición tras una liguilla.

Los cuartos de final fueron durante décadas la frontera infranqueable para España en los Mundiales. Ya en la primera participación española, Italia 1934, la selección cayó en esa ronda frente al anfitrión tras un partido de desempate.

La eliminación en cuartos se repitió en México 1986, frente a Bélgica; Estados Unidos 1994, contra Italia; y Corea y Japón 2002, ante Corea del Sur.

Hasta el pasado viernes, cuando España derrotó a Bélgica por 2-1, el tope de los cuartos solo se había quebrado una vez. Fue en Sudáfrica 2010 -victoria sobre Paraguay por 1-0 con gol de Villa-, y España terminó alzando su primera Copa del Mundo dos partidos después, tras derrotar a Alemania en semifinales -gol de Puyol- y a Holanda en la final, con gol de Iniesta.

Mucho más habitual es la presencia de la selección francesa en las semifinales del Mundial, ocho en 23 ediciones -incluida la de esta noche-, las tres últimas consecutivas.

Desde el Mundial de 1998, los franceses siempre han ganado las semifinales que han jugado: además de Francia 1998, Alemania 2006, Rusia 2018 y Catar 2022. Sin embargo, perdieron las tres anteriores, en Suecia 1958, España 1982 y México 1986.

Si este martes derrota a España, Francia jugaría su tercera final de un mundial consecutiva y se uniría a un exclusivo club del que solo forman parte Alemania, que disputó las finales de España 1982, México 1986 e Italia 1990, con victoria en esta última; y Brasil, finalista en EE.UU. 1994, Francia 1998 y Corea y Japón 2002, con títulos en 1994 y 2002.

La semifinal de Dallas será la segunda vez que España y Francia se crucen en un Mundial. El único precedente, en los octavos de final de Alemania 2006, terminó con la victoria de Francia por 3-1.

España, entrenada por Luis Aragonés, se adelantó con gol de David Villa, pero Frank Ribery igualó antes del descanso y en los últimos minutos del choque Patrick Vieira y Zinedine Zidane dieron el triunfo al equipo dirigido por Raymond Domenech.

Francia llegó a la final de aquel Mundial, que perdió contra Italia en la prórroga. Y España, después del revés en ese campeonato, inició la mejor etapa de su historia, con victorias consecutivas en la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Aunque el precedente mundialista favorece a Francia, España ha ganado tres de los cuatro últimos partidos contra los franceses, entre ellos los dos más recientes, ya con Luis de la Fuente en el banquillo: 2-1 en la Eurocopa de 2024; y 5-4 en la Liga de Naciones de 2023.

Hay que remontarse a la final de la Liga de Naciones de 2021 para encontrar la última victoria francesa, por 2-1, con un gol polémico de Kylian Mbappe en el que España reclamó fuera de juego.

Esa es la única victoria del jugador del Real Madrid en sus cuatro partidos con España, en los que ha marcado dos goles. Del otro lado, el español Lamine Yamal ha ganado sus dos enfrentamientos contra “les bleus”, en los que ha firmado tres goles.

A lo largo de la historia, en total España y Francia han jugado 38 partidos, 26 de ellos amistosos, con 18 victorias españolas, 13 francesas y siete empates. Sin embargo, en los 12 partidos de competición oficial Francia lleva la delantera, con seis victorias, frente a cuatro de España y dos empates.